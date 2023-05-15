Об этом говорится в прессрелизе правительства Британии.

В день визита президента Украины Владимир Зеленского в Лондон 15 мая, Великобритания объявила о новом пакете военной помощи и программе обучения украинских пилотов.

"Этим летом мы приступим к начальному этапу обучения украинских пилотов, которые получат базовую подготовку. Это позволит адаптировать программу, которую используют британские пилоты, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования, чтобы они могли использовать другой тип самолета. Это обучение поддерживает усилия Великобритании по сотрудничеству с другими странами по поставкам самолетов F16 – истребителей, которые хочет получить Украина», – говорится в заявлении правительства Британии.