Британия кредитовала Энергоатом на 192 млн фунтов стерлингов

Об этом сообщает Энергоатом.

В Лондоне, на Всемирном ядерном симпозиуме 2023 года, Петр Котин встретился с главой Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UKEF) Тимом Ридом и командой UKEF, чтобы поблагодарить за помощь украинской энергетике и обсудить дальнейшее сотрудничество.

Президент Энергоатома также поблагодарил правительство Великобритании, а именно министерство торговли и министерство энергетики, принявшие участие в согласовании кредитных гарантий.

Он подчеркнул, что в условиях постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины помощь Великобритании чрезвычайно важна, чтобы обеспечить граждан и коммерческих потребителей электроэнергией и укрепить энергетическую безопасность Украины.

Петр Котин заявил, что предоставление гарантий не только укрепляет украинскую энергетику, но и "демонстрирует международное признание Энергоатома как надежной и стабильной компании, которой достойно доверить столь крупную сумму".

Глава Энергоатома поблагодарил всю команду финансово-экономических экспертов компании, которые в течение двух последних лет работали над проектом, что и дало возможность убедить партнеров по UKEF в надежности кредитования.

Представители UKEF заверили, что правительство Великобритании поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Предоставление Энергоатому гарантии UKEF стало первым проектом в истории этой уважаемой организации в области ядерной энергетики и это дает прекрасный пример для других мировых финансовых институтов", - заявил президент Энергоатома.