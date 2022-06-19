Британия изменит визовые правила, что позволит украинским детям въехать без сопровождения взрослых - The Times
Великобритания сменит визовые правила и позволит несовершеннолетним украинцам без сопровождения въезжать в страну
Об этом пишет The Times.
"Министры изменят визовые правила, чтобы разрешить украинским детям и подросткам без сопровождения приезжать в Великобританию. Действующие правила запрещают детям до 18 лет, не имеющим родителей или опекунов, приезжать в Великобританию, оставляя сотни людей в тупике и под угрозой российской",- говорится в сообщении.
Издание рассказывает историю 13-летней Марии, которая сбежала со своей 18-летней сестрой в Черногорию и подала заявку на получение визы в Британию по программе "Дом для Украины". Марии отказали, поскольку у нее не было родителей, чтобы ее сопровождали, но дали визу ее сестре. Они разделились, и Марии пришлось вернуться в Украину.
- 29 мая мы писали о более чем 500 украинских детях, которые сбежали от войны без родителей, и остаются в странах Европы после того, как подали заявку, чтобы получить визу в Великобританию.
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