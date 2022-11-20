Об этом говорится в материале The Times.

Стало известно, что только в один британский порт – Иммингем – с марта прибыло российской нефти на общую сумму около 23 миллионов фунтов стерлингов, которая была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. А в порт Темзпорт, на востоке Лондона, прибыло нефти из России на сумму 130 миллионов фунтов стерлингов. Ее классифицировали как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов.

В целом, по данным торговой статистики Великобритании, с марта в десять британских портов прибыло российской нефти на сумму 778 миллионов фунтов стерлингов. Приблизительно 200 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы приходятся на июнь и июль 2022 года, когда, по официальным данным, Британия вообще не ввозила нефть из России.

Но британский Офис национальной статистики учитывает страну отправки, а не производства нефти, и если учесть этот фактор, то почти 80 миллионов фунтов стерлингов в июне и июле приходится на импорт российского "черного золота".

The Times смогла отследить не менее четырех танкеров, которые выходили из России и ввозили нефть на территорию Британии уже после начала полномасштабного вторжения России против Украины.

Два из них использовали схему перегрузки нефти с судна на судно для сокрытия ее происхождения. Это один из самых распространенных способов, но из-за того, что танкеры часто отключают транспондеры и не отслеживаются в системах, установить реальное количество таких случаев сложно.

Сообщается, что уже в начале ноября в Иммингеме пришвартовалось 244-метровое судно Delta Pioneer, привезшее около 500 тысяч баррелей нефти непосредственно из России. Пока неизвестно, как именно она будет классифицирована в британской статистике.

Импорт российской нефти в Великобританию законен до 5 декабря, когда вступают в силу синхронно с Европейским Союзом санкции против нефтяного сектора России. До этого времени, однако, британские компании, импортирующие российскую нефть, могут понести репутационный риск, отмечает The Times.

18 ноября стало известно, что Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро и национальные резервы РФ на 33,8 миллиарда.

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