Британия импортировала из РФ нефть более чем на £200 млн, официально не считая ее российской, - The Times
С марта 2022 года в Великобританию ввезла нефти из России стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя в официальной статистике как российский импорт это не фигурировало – это потому, что РФ использует лазейки в ограничениях, введенных Лондоном
Об этом говорится в материале The Times.
Стало известно, что только в один британский порт – Иммингем – с марта прибыло российской нефти на общую сумму около 23 миллионов фунтов стерлингов, которая была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. А в порт Темзпорт, на востоке Лондона, прибыло нефти из России на сумму 130 миллионов фунтов стерлингов. Ее классифицировали как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов.
В целом, по данным торговой статистики Великобритании, с марта в десять британских портов прибыло российской нефти на сумму 778 миллионов фунтов стерлингов. Приблизительно 200 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы приходятся на июнь и июль 2022 года, когда, по официальным данным, Британия вообще не ввозила нефть из России.
Но британский Офис национальной статистики учитывает страну отправки, а не производства нефти, и если учесть этот фактор, то почти 80 миллионов фунтов стерлингов в июне и июле приходится на импорт российского "черного золота".
The Times смогла отследить не менее четырех танкеров, которые выходили из России и ввозили нефть на территорию Британии уже после начала полномасштабного вторжения России против Украины.
Два из них использовали схему перегрузки нефти с судна на судно для сокрытия ее происхождения. Это один из самых распространенных способов, но из-за того, что танкеры часто отключают транспондеры и не отслеживаются в системах, установить реальное количество таких случаев сложно.
Сообщается, что уже в начале ноября в Иммингеме пришвартовалось 244-метровое судно Delta Pioneer, привезшее около 500 тысяч баррелей нефти непосредственно из России. Пока неизвестно, как именно она будет классифицирована в британской статистике.
Импорт российской нефти в Великобританию законен до 5 декабря, когда вступают в силу синхронно с Европейским Союзом санкции против нефтяного сектора России. До этого времени, однако, британские компании, импортирующие российскую нефть, могут понести репутационный риск, отмечает The Times.
- 18 ноября стало известно, что Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро и национальные резервы РФ на 33,8 миллиарда.
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