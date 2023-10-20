Британия и Южная Корея провели военные учения у границ КНДР
В южнокорейской провинции, граничащей с КНДР, Великобритания и Южная Корея провели военные учения с участием более 4 тыс. военных и около 300 единиц боевой техники
Об этом сообщает Yonhap.
Военные учения начались 10 октября и продолжались одиннадцать дней в Центре боевой подготовки в северо-восточной провинции Южной Кореи Индже вблизи границы с Северной Кореей. Обучение предусматривало использование передовых технологий для имитации реалистичных условий поля боя.
Всего было привлечено более 4 тыс. военных, среди которых была рота шотландской гвардии британской армии, а также около 270 единиц боевой техники: танки, вертолеты и беспилотники.
Учения включали две трехдневные части тренировок по ведению наступательных и оборонительных боевых действий. Таким образом, тренировки по таким сценариям должны усилить способность военных Британии и Южной Кореи координировать свои действия во время выполнения боевых задач.
В этом году Великобритания отправила на обучение большее подразделение, чем в прошлом году, когда ее представлял один взвод, говорится в сообщении.
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