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Британия и союзники предоставят Украине средства ПВО и артиллерию

31 мартa, 2022 четверг
20:38
Новости

Украинская армия становится все сильнее, а репутация российской полностью разрушена

О новых поставках летального оружия сообщил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.

Британия и ее союзники согласились направить Украине больше летального оружия, чтобы помочь защитить ее от российского вторжения. Речь идет о средствах ПВО и артиллерии.

Также Министр обороны Великобритании рассказал Sky News, что Россия стала "мельчайшей страной" в результате вторжения в Украину.

"Президент Путин уже не та сила, какой он был. Теперь он человек в клетке, которую сам построил. Его армия истощена, он понес значительные потери. Репутация "большой" армии России разрушена. Теперь он должен не только жить с последствиями того, что он делает с Украиной, но и с тем, что он сделал со своей армией", – заявил министр.

Уоллес сказал, что российские силы, похоже, перегруппировываются и смещают свое внимание на юг и восток Украины.

"Мы видели это раньше. Россия ведет себя хуже. Это касается большего количества атак гражданского населения, большего количества гражданских районов", - сказал он.

  • Напомним, сегодня, 31 марта, Столтенберг сообщил, что страны НАТО будут поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется.
  • Также сегодня стало известно о новом пакете оборонной помощи США Украине, включающем так называемые "дроны-камикадзе" Switchblades и ракеты "земля-воздух".

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