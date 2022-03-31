Британия и союзники предоставят Украине средства ПВО и артиллерию
Украинская армия становится все сильнее, а репутация российской полностью разрушена
О новых поставках летального оружия сообщил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.
Британия и ее союзники согласились направить Украине больше летального оружия, чтобы помочь защитить ее от российского вторжения. Речь идет о средствах ПВО и артиллерии.
Также Министр обороны Великобритании рассказал Sky News, что Россия стала "мельчайшей страной" в результате вторжения в Украину.
"Президент Путин уже не та сила, какой он был. Теперь он человек в клетке, которую сам построил. Его армия истощена, он понес значительные потери. Репутация "большой" армии России разрушена. Теперь он должен не только жить с последствиями того, что он делает с Украиной, но и с тем, что он сделал со своей армией", – заявил министр.
Уоллес сказал, что российские силы, похоже, перегруппировываются и смещают свое внимание на юг и восток Украины.
"Мы видели это раньше. Россия ведет себя хуже. Это касается большего количества атак гражданского населения, большего количества гражданских районов", - сказал он.
- Напомним, сегодня, 31 марта, Столтенберг сообщил, что страны НАТО будут поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется.
- Также сегодня стало известно о новом пакете оборонной помощи США Украине, включающем так называемые "дроны-камикадзе" Switchblades и ракеты "земля-воздух".
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