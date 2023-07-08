Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Британия и Испания не поддерживают использование Украиной кассетных боеприпасов из США

Британия и Испания не поддерживают использование Украиной кассетных боеприпасов из США

8 июля, 2023 суббота
17:19
Война с Россией

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, которые США согласились отправить в Украину. Подобного мнения придерживаются и в минобороны Испании

Об этом сообщают Sky News и Reuters .

По словам Сунака, Великобритания входит в число 123 стран, подписавших Конвенцию, запрещающую использование боеприпасов такого типа. Британский премьер-министр сказал, что Великобритания поддерживает Киев, предоставляя танки и оружие большой дальности.

"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и непровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно оружие большой дальности, и, надеюсь, все страны смогут продолжать поддерживать Украину", - заявил Сунак.

В то же время, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кассетные боеприпасы нельзя направлять для помощи Украины "ни в коем случае".

"Нет" кассетным боеприпасам и "да" законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна производиться кассетными снарядами", - сказала Роблес.

Министр обороны также отметила, что решение отправить кассетные бомбы было принято правительством США, а не НАТО, членом которого является Испания. Среди испанских партий есть широкая поддержка поддержки Украины и предоставления военной помощи для войны.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США по поводу кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину. 30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов.

6 июля правозащитная организация призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве. В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире Эспрессо заявил , что из одного кассетного боеприпаса ВСУ смогут нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. Это один из факторов, который будет деморализовать россиян.

Мир
Украина
Испания
США
Великобритания
Читайте также:
Анналена Бербок
7 июля, 2023 пятница
Глава МИД Германии выступила против предоставления Штатами кассетных боеприпасов Украине
ЗРК С-300 РФ
7 июля, 2023 пятница
Российская армия нанесла удар из С-300 по Запорожью
Окупанти на ЗАЕС
7 июля, 2023 пятница
Россия должна немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, - США в ОБСЕ
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.11
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
8 июля
17:13
В Ирландии нашли тысячелетнее захоронение с около 100 скелетами
16:42
В Харькове задержали коллаборанта, вступившего в оккупационную "милицию" Купянска
16:35
Командиры из "Азовстали" возвращаются из Турции в Украину
16:19
Российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Азиатских играх-2023
16:07
OPINION
Опорник "Джек"
16:00
Ремзи Бекиров
Россияне перевели крымского политзаключенного Бекирова в тюрьму в РФ
15:51
В Киеве небо почти защищено, на очереди другие города - Резников
15:47
В результате нападения террористов-смертников на полицейский участок в Иране погибли 6 человек
15:45
В оккупированной части Донецкой области уволилось более 2 тыс. железнодорожников
15:30
Интервью
Лех Валенса
Лех Валенса: Украина – лучший кандидат в НАТО, а вот с ЕС дела похуже
15:25
Tbilisi Pride Fest
В Тбилиси сорвали ЛГБТ-прайд
15:14
В Одесской и Сумской областях ВСУ сбили вражеские БПЛА
15:11
Обновлено
Оккупанты обстреляли Лиман: 7 погибших, 13 раненых
15:08
Россия пытается наладить экспорт сельхозпродукции из ТОТ в Китай
14:54
Один день войны наносит окружающей среде ущерб на 102 млн евро
14:46
Эксклюзив
В медиа РФ развивают реальные сценарии эскалации войны, – политолог Морозов
14:32
Обновлено
Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министрами Португалии и Нидерландов: о чем говорили
14:28
Курс валют на 8 июля
14:21
Азербайджан
Украина и Азербайджан заключили соглашение о разрешениях на международные грузовые перевозки
14:21
Эксклюзив
Глен Грант
Сомневаюсь, что Запад способен на исключительную реакцию при подрыве россиянами ЗАЭС, - полковник Грант
14:16
Обновлено
Кличко и Ермак поздравили Залужного с юбилеем
14:06
OPINION
О тех, кто считает государство врагом
14:02
Для модульных укрытий в Киеве необходимо утвердить стандарты на уровне государства
13:48
Эдгарс Ринкевичс принес присягу президента Латвии
13:30
Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем: о чем говорили
13:29
Захватчики на протяжении суток били по 6 областям Украины: 9 раненых. Ситуация по регионам
13:13
В Полтаве суд оправдал преподавателей колледжа, обвиняемых в производстве и сбыте наркотиков
13:04
Правительство распределило 23,7 млрд грн на восстановление Украины
12:38
На станции "Академик Вернадский" ученые зафиксировали самую высокую температуру в июле за все годы наблюдений
12:34
Tesla привержена "основным социалистическим ценностям" Китая и продолжает деятельность в стране
12:23
В Черном море россияне удерживают на боевом дежурстве 5 кораблей, носители "калибров" отсутствуют
12:06
Ненастье в Украине: без света остается 301 населенный пункт
12:03
OPINION
Мятеж Пригожина: спецоперация против спецоперации?
11:47
В ТЭС на Донетчине упала крыша цеха: есть погибший и травмированная
11:31
"Отец наш Залужный, ВСУ семья". Оркестр бригады "Холодный Яр" поздравил главнокомандующего с 50-летием
11:26
Организация по запрещению химического оружия сообщила об уничтожении всех заявленных арсеналов
11:17
"Каждая фамилия – это история отваги": Зеленский присвоил звание Героя Украины 49 военным
11:07
Украинская разведка обнародовала российскую схему минирования ЗАЭС
10:56
За 500 дней войны россияне убили не менее 10 тыс. гражданских украинцев
10:36
Обновлено
Россияне атаковали "шахедами" Кривой Рог и Кировоградщину: возникли два пожара, есть раненый
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV