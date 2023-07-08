Об этом сообщают Sky News и Reuters .

По словам Сунака, Великобритания входит в число 123 стран, подписавших Конвенцию, запрещающую использование боеприпасов такого типа. Британский премьер-министр сказал, что Великобритания поддерживает Киев, предоставляя танки и оружие большой дальности.

"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и непровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно оружие большой дальности, и, надеюсь, все страны смогут продолжать поддерживать Украину", - заявил Сунак.

В то же время, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кассетные боеприпасы нельзя направлять для помощи Украины "ни в коем случае".

"Нет" кассетным боеприпасам и "да" законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна производиться кассетными снарядами", - сказала Роблес.

Министр обороны также отметила, что решение отправить кассетные бомбы было принято правительством США, а не НАТО, членом которого является Испания. Среди испанских партий есть широкая поддержка поддержки Украины и предоставления военной помощи для войны.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США по поводу кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину. 30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов.

6 июля правозащитная организация призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве. В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире Эспрессо заявил , что из одного кассетного боеприпаса ВСУ смогут нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. Это один из факторов, который будет деморализовать россиян.