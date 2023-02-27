Британия и ЕС заключили торговое соглашение по Северной Ирландии, - New York Times

Об этом сообщает издание New York Times.

Стало известно, что премьер-министр Риши Сунак и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявили о соглашении на пресс-конференции после того, как согласовали окончательные условия на встрече под Лондоном в Виндзоре.

Отмечается, что соглашение изменит Североирландский протокол, одобренный для того, чтобы избежать таможенного контроля товаров, пересекающих границу между Северной Ирландией и Ирландией. Согласно протоколу, вступившему в силу в начале 2021 года, Северная Ирландия оставалась частью единого европейского рынка, несмотря на Брекзит.

Согласно новому соглашению, товары, перемещаемые из Великобритании в Северную Ирландию как место назначения, будут проходить через "зеленый коридор" без рутинных проверок. Предназначенные для Ирландии будут проходить через "красный коридор" – с большим контролем.

Издание добавляет, что документ, известный как Виндзорское соглашение, заключен после недель конфиденциальных переговоров. Он может предотвратить потенциальную торговую войну между Великобританией и Европейским Союзом и сгладить напряжение между Объединенным королевством и его европейскими соседями, вызванное Брекзитом.

В частности, известно, что соглашение также устраняет потенциальный источник раздражения между Великобританией и администрацией США, которая обратилась к премьер-министру Рише Сунаку с просьбой найти выход из тупика.

В то же время документ несет в себе политические риски для Сунака, поскольку может повлечь негативную реакцию сторонников жесткой линии по Брекзиту в его Консервативной партии и пробританских юнионистов в Северной Ирландии.

Издание отмечает, что Сунак пообещал передать новое соглашение на утверждение законодателям, которые очевидно, проголосуют "за", поскольку оппозиционная Лейбористская партия намерена поддержать соглашение.