Британия и ЕС заключили торговое соглашение по Северной Ирландии, - New York Times
Великобритания и ЕС в понедельник, 27 февраля, заключили соглашение о прекращении долгого спора о правилах торговли с Северной Ирландией после Брекзита
Об этом сообщает издание New York Times.
Стало известно, что премьер-министр Риши Сунак и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявили о соглашении на пресс-конференции после того, как согласовали окончательные условия на встрече под Лондоном в Виндзоре.
Отмечается, что соглашение изменит Североирландский протокол, одобренный для того, чтобы избежать таможенного контроля товаров, пересекающих границу между Северной Ирландией и Ирландией. Согласно протоколу, вступившему в силу в начале 2021 года, Северная Ирландия оставалась частью единого европейского рынка, несмотря на Брекзит.
Согласно новому соглашению, товары, перемещаемые из Великобритании в Северную Ирландию как место назначения, будут проходить через "зеленый коридор" без рутинных проверок. Предназначенные для Ирландии будут проходить через "красный коридор" – с большим контролем.
Издание добавляет, что документ, известный как Виндзорское соглашение, заключен после недель конфиденциальных переговоров. Он может предотвратить потенциальную торговую войну между Великобританией и Европейским Союзом и сгладить напряжение между Объединенным королевством и его европейскими соседями, вызванное Брекзитом.
В частности, известно, что соглашение также устраняет потенциальный источник раздражения между Великобританией и администрацией США, которая обратилась к премьер-министру Рише Сунаку с просьбой найти выход из тупика.
В то же время документ несет в себе политические риски для Сунака, поскольку может повлечь негативную реакцию сторонников жесткой линии по Брекзиту в его Консервативной партии и пробританских юнионистов в Северной Ирландии.
Издание отмечает, что Сунак пообещал передать новое соглашение на утверждение законодателям, которые очевидно, проголосуют "за", поскольку оппозиционная Лейбористская партия намерена поддержать соглашение.
- Напомним: 24 января 2020 года в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
- 24 декабря 2020 года, в канун Рождества Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.
- 1 января 2021 г. Великобритания вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом Европейского Союза.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.01
Покупка 39.01Продажа 39.71
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное