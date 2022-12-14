Британия готовит украинских судей к проведению процессов по военным преступлениям РФ в Украине
Британия организовала подготовку группы из 90 украинских судей к проведению судебных процессов по военным преступлениям российских военных
Об этом сообщает Sky News .
Первая группа судей посетила сессию в секретном месте на прошлой неделе, а в ближайшие месяцы будут проходить подготовку другие. Великобритания выделила на это 2,5 миллиона фунтов стерлингов.
Генеральный прокурор Виктория Прентис сказала, что программа обеспечит беспрецедентное масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.
- Глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров 9 декабря в эфире Эспрессо сообщил, что от полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано более 27137 случаев военных преступлений россиян .
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