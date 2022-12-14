Об этом сообщает Sky News .

Первая группа судей посетила сессию в секретном месте на прошлой неделе, а в ближайшие месяцы будут проходить подготовку другие. Великобритания выделила на это 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Генеральный прокурор Виктория Прентис сказала, что программа обеспечит беспрецедентное масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.

Глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров 9 декабря в эфире Эспрессо сообщил, что от полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано более 27137 случаев военных преступлений россиян .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb