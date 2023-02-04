Британия готовит решение о признании ЧВК Вагнера террористической организацией, - The Telegraph
Великобритания готовит решение о признании российской частной военной компании Вагнера террористической организацией
Об этом сообщает The Telegraph .
По информации издания, над этим вопросом работает министерство внутренних дел Британии. В настоящее время обсуждение находится на ранней стадии.
Если британские власти пойдут на этот шаг, то членство в ЧВК Вагнера будет признано уголовным преступлением, будет запрещено посещение всех мероприятий группировки и публичное ношение ее символики. Кроме того, эта инициатива может повлиять на возможности ЧВК привлекать деньги через финансовые учреждения Великобритании.
По данным The Telegraph, планы объявить ЧВК Вагнера террористической организацией обсуждаются с января 2023 года, но их отложили после того, как британское министерство иностранных дел выразило обеспокоенность последствиями такого решения. Ожидается, что эту тему снова поднимут в МИД 6 февраля.
В британском правительстве пока не подтвердили и не опровергли информацию газеты.
- 26 января США объявили ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.
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