Об этом сообщает The Telegraph .

По информации издания, над этим вопросом работает министерство внутренних дел Британии. В настоящее время обсуждение находится на ранней стадии.

Если британские власти пойдут на этот шаг, то членство в ЧВК Вагнера будет признано уголовным преступлением, будет запрещено посещение всех мероприятий группировки и публичное ношение ее символики. Кроме того, эта инициатива может повлиять на возможности ЧВК привлекать деньги через финансовые учреждения Великобритании.

По данным The Telegraph, планы объявить ЧВК Вагнера террористической организацией обсуждаются с января 2023 года, но их отложили после того, как британское министерство иностранных дел выразило обеспокоенность последствиями такого решения. Ожидается, что эту тему снова поднимут в МИД 6 февраля.

В британском правительстве пока не подтвердили и не опровергли информацию газеты.