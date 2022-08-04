Британия готова страховать корабли, которые будут вывозить зерно из Украины
Страховой сектор Лондона готовится покрывать украинское зерно и поставки удобрений через безопасный коридор
Об этом SkyNews сообщили источники в отрасли.
Инсайдеры добавили, что для этих рейсов может потребоваться до 50 миллионов долларов страхования.
Рынок морского страхования Лондона разместил регион Черного моря в списке высокого риска и расходы по страхованию резко возросли.
Для каждого рейса каждому кораблю понадобятся отдельные слои страхового покрытия, в том числе для груза и для самого судна. Страховщики также взимают дополнительную премию за вход в такие зоны.
Страховая компания Lloyd's Ascot и брокер Marsh запустили механизм для зернотрейдеров, чтобы обеспечить до 50 миллионов долларов покрытия груза для каждого рейса.
"За последние несколько дней у нас были некоторые запросы, и мы всецело надеемся, что они будут удовлетворены. Тот факт, что мы это имеем, означает, что когда это произойдет, мы сможем двигаться", — сказал глобальный руководитель морского и грузового отдела Marsh Маркус Бейкер.
- Напомним, 22 июля в Стамбуле подписали международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.
- 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут свою очередь еще 16 судов, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России.
- Министерство обороны Турции во вторник вечером подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН.
- Корабль успешно осмотрели члены многосторонней группы, и он отбыл в порт назначения в Ливане.
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