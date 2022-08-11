Об этом сообщает CNN.

Сначала страна обещала принять на обучение 10 тысяч украинских военных. Однако недавно Уоллес заявил, что Британия готова выйти за пределы этого количества.



"Я думаю, что сейчас мы обязаны действительно выйти за пределы. Мы собираемся учить больше и дольше", - сказал он.



Выступая на пресс-конференции в Копенгагене после международной донорской конференции по оказанию помощи Украине, Воллес отметил определенные достижения.



"Мы не устаем действовать. Мы начали с основ владения ручным оружием и дебатов, будет ли такое обучение считаться провокационным. Через пол года мы обсуждаем, сколько вертолетов, самолетов, GMLRS и HIMARS предоставило международное сообщество. Если судить о нас - мировом сообществе - по нашим действиям, то наши амбиции только растут", – сказал Уоллес.



Позже, во время выступления на той же конференции министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что важно сделать постоянную поддержку Украины "стабильной", поскольку склады с оружием в любой стране "не бесконечны".



"Поэтому нам нужно общаться... Надо инвестировать деньги в производство, например, в Словакии, Чехии, Латвии или Литве, чтобы расширить их мощности", – сказал Резников.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправит Украине еще три реактивных системы залпового огня и ракеты для них

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