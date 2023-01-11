Британия готова предоставить Украине боевые танки, - FT
Пресс-секретарь правительства Великобритании сообщил, что премьер страны Риши Сунак обратился к министру обороны с просьбой "ускорить поддержку Украины, включая предоставление танков"
Об этом сообщает The Financical Times .
"Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры", - заявил представитель правительства.
Также сообщается, что Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса поработать с партнерами в ближайшие недели, чтобы обсудить, "как еще больше и быстрее продвинуться в поддержке Украины, включая предоставление танков".
Издание Evening Standart отмечает, что Британия рассматривает возможность снабжения 6 танков Challenger 2.
- 11 января стало известно, что Польша готова передать Украине роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции, а Литва предоставит систему ПВО.
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