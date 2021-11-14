Британия готова перебросить в Украину 600 спецназовцев из-за угрозы российской агрессии, - The Mirror
Великобритания может направить в Украину 600 спецназовцев из-за угрозы российского вторжения
Об этом сообщает The Mirror.
По информации источника, Британия рассматривает возможность отправить в Украину подразделения SAS численностью 600 человек. Причиной такого решения стало убеждение британской разведки MI6, что Россия может приступить к вторжению на территорию Украины.
"Их оборудование упаковано, они готовы прилететь в Украину и высадиться или приземлиться на парашютах. Они прошли подготовку для обоих вариантов развития событий", - заявил собеседник издания.
Отмечается, что к переброске готовятся медики, инженеры, связисты и 400 десантников из 16-й воздушно-десантной бригады, базирующейся в городе Олдершот. Они могут быть направлены в Украину в течение 36 часов.
- Напомним, 13 ноября начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что сейчас риск начала войны между Россией и Западом самый высокий со времен "холодной войны".
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