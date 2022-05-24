Об этом сообщает The Times .

Источник издания утверждает, что Трасс одобрила идею отправки британских военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы. Собеседник отметил, что чтобы окончательно принять это решение, Лондон ждет согласия со стороны США. Также идея должна быть поддержана Турцией, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

Кроме того, западные чиновники опасаются, что зерно не удастся вывезти без договоренности с Россией из-за риска возникновения в Черном море инцидентов.

С инициативой об экспорте зерна из Одессы выступила предложенная Литва

создать для этого коалицию, в которую могут войти некоторые члены НАТО и страны, нуждающиеся в поставках зерна.

23 мая министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил провести военно-морскую операцию, чтобы вывезти зерно из Украины для предотвращения мирового продовольственного кризиса.

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