Британия готова на любые действия для спасения Украины

Об этом в воскресенье, 30 января 2022 года, в эфире Sky News заявила глава британского МИД Лиз Трасс, передает Еспресо.TV.

"Мы ничего не исключаем", - сказала она , отвечая на вопрос, какую помощь Лондон будет готов предоставить Украине при таком сценарии.

Трасс напомнила, что Великобритания уже поставляет Украине вооружение, необходимое для военных боевых действий.

Трасс также отметила, что Лондон может действовать "против любой компании, представляющей интерес для Кремля".



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Отвечая на вопрос о том, может ли британская власть в рамках санкций конфисковывать недвижимость крупных российских бизнесменов, министр сказала:



"Мы рассматриваем все варианты".

Трасс также подтвердила, что в связи с напряженной обстановкой на востоке Европы Лондон предлагает разместить дополнительные силы в Эстонии. Кроме того, по ее словам, ВВС Великобритании стали активнее над Черным морем.

Глава МИД Великобритании заявила, что приоритетом Лондона сейчас является предотвращение нападения РФ на Украину.



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