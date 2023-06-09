Британия дважды в сутки поднимала истребители для перехвата российских самолетов

Об этом сообщили в правительстве Великой Британии.

В течение 24 часов самолеты королевских ВВС "Тайфун" дважды поднимали в воздух для перехвата нескольких российских самолетов, летевших вблизи воздушного пространства НАТО.

Вечером в четверг, 8 июня, "Тайфуны" королевских ВВС, базировавшихся на авиабазе Амари в Эстонии, а также Gripens ВВС Швеции были направлены на перехват Ил-20 и Су-27 ВВС России, летевших вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции.

"Российские самолеты не соответствовали международным нормам, не смогли связаться с соответствующими регионами полетной информации (FIR), однако они оставались в международном воздушном пространстве и летали профессионально", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу, 9 июня, самолеты "Тайфун" снова должны были подниматься для перехвата Ан-12 и Ан-74, летевших к югу от материковой России до Калининградской области. Позже истребители королевских ВВС получили повторную задачу перехватить два Ту-22М и два Су-30, также летевших к югу от материковой России над Финским заливом и Балтийским морем. Российские самолеты снова не соблюдали международные нормы.

К британским истребителям присоединились F-18 ВВС Финляндии. Они сопровождали российские Ту-22М и Су-30 через Финский залив, впоследствии это продолжили Gripen ВВС Швеции. Португальские и румынские F-16, базировавшиеся на авиабазе Шяуляй в Литве, также были направлены на сопровождение российских самолетов, проходивших дальше на юг через зоны полетов Латвии и Литвы.

"Эти перехваты являются ярким напоминанием о том, что королевские ВВС всегда готовы защищать наше небо и небо наших союзников, тогда как скоординированные действия нескольких военно-воздушных сил четко демонстрируют ценности наших международных альянсов", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В британском правительстве добавили, что НАТО сейчас проводит военно-морские учения в Балтийском море. Как и ожидалось, российская авиация все время наблюдала за кораблями союзников.