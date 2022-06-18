Британия должна продолжать поддерживать Киев на фоне "усталости от Украины", - Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон сказал о важности демонстрации долгосрочной поддержки Украины Великобританией. Речь шла о риске "усталости от Украины", поскольку война затянулась
Об этом пишет Reuters.
"Когда наступает усталость от Украины, очень важно продемонстрировать, что мы с ними надолго и придаем им нужную стратегическую устойчивость", – сказал Джонсон.
Издание сообщает, что некоторые члены его Консервативной партии критиковали Джонсона за то, что он совершил поездку в Украину вместо того, чтобы посетить конференцию в Северной Англии.
"Россияне двигаются вперед дюйм за дюймом, и для нас жизненно важно показать то, что, как мы знаем, является правдой, а именно то, что Украина может победить и победит", – сказал Джонсон журналистам, возвращаясь в Британию после визита в Киев.
- 17 июня в Киев прибыл премьер Британии Борис Джонсон.
- Премьер-министр Великобритании после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Британия будет продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку.
- Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании обсудили гарантии безопасности Украины.
- 18 июня политические оппоненты подвергли критике Бориса Джонсона за визит в Украину. Премьер в последнюю минуту отказался от конференции в Донкастере, где должен был выступать перед парламентариями, чем вызвал их гнев.
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