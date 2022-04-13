Британия добавила в санкционный список более 200 физлиц и компаний, в том числе Медведчука
Великобритания наложила санкции еще на 206 российских физических и юридических лиц, в том числе под санкции попал задержанный накануне Виктор Медведчук
Об этом сообщает "Европейская правда".
Новые санкции, объявленные Британией против 206 физических лиц и компаний, сосредоточены на структурах, которые поддерживали оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины мы сегодня налагаем санкции на тех, кто поддерживает незаконные обособленные регионы и причастны к зверствам против украинского народа" - сказала глава МИД Британии Лиз Трасс.
В санкционном списке оказался и задержанный накануне Виктор Медведчук.
Министерша заявила о готовности и дальше нацеливаться на всех тех, "кто помогает и поддерживает войну Путина".
"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем почивать, наша миссия – остановить военную машину Путина на ходу", - подчеркнула она.
Кроме Медведчука, подлежат заморозке также активы российского нефтяного магната и главного акционера "Лукойла" Вагита Алекперова, чье состояние в прошлом году оценивалось в $25 млрд.
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