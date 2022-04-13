Британия добавила в санкционный список более 200 физлиц и компаний, в том числе Медведчука

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новые санкции, объявленные Британией против 206 физических лиц и компаний, сосредоточены на структурах, которые поддерживали оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины мы сегодня налагаем санкции на тех, кто поддерживает незаконные обособленные регионы и причастны к зверствам против украинского народа" - сказала глава МИД Британии Лиз Трасс.



В санкционном списке оказался и задержанный накануне Виктор Медведчук.



Министерша заявила о готовности и дальше нацеливаться на всех тех, "кто помогает и поддерживает войну Путина".



"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем почивать, наша миссия – остановить военную машину Путина на ходу", - подчеркнула она.

Кроме Медведчука, подлежат заморозке также активы российского нефтяного магната и главного акционера "Лукойла" Вагита Алекперова, чье состояние в прошлом году оценивалось в $25 млрд.