Британия добавила 370 человек в санкционный список против РФ и Беларуси
Великобритания добавила 370 человек в санкционный список против России и Беларуси из-за вторжения в Украину
Об этом сообщается в пресс-релизе британского правительства.
"Сегодняшние исторические санкции включают больше российских олигархов и членов их семей, политических союзников и пропагандистов Путина. Великобритания налагает санкции на более 370 человек, 51 из которых являются олигархами и членами их семей", - говорится в заявлении.
Это означает, что до конца дня 15 марта Великобритания введет санкции против более чем 1000 физических и юридических лиц с момента вторжения России в Украину.
В подсанкционный список попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и бывший президент России Дмитрий Медведев. Среди российских пропагандистов ограничения ввели против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой. Также под санкции попала интернет-ферма троллей, Агентство Интернет-исследований.
- Напомним, Великобритания намерена отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.
- МИД Великобритании предлагает полностью отключить Россию от SWIFT и ввести эмбарго на энергоносители.
- Ранее также сообщалось, что в Великобритании разрешили арестовывать любые российские самолеты на территории страны.
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