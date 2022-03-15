Британия добавила 370 человек в санкционный список против РФ и Беларуси

Об этом сообщается в пресс-релизе британского правительства.



"Сегодняшние исторические санкции включают больше российских олигархов и членов их семей, политических союзников и пропагандистов Путина. Великобритания налагает санкции на более 370 человек, 51 из которых являются олигархами и членами их семей", - говорится в заявлении.



Это означает, что до конца дня 15 марта Великобритания введет санкции против более чем 1000 физических и юридических лиц с момента вторжения России в Украину.



В подсанкционный список попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и бывший президент России Дмитрий Медведев. Среди российских пропагандистов ограничения ввели против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой. Также под санкции попала интернет-ферма троллей, Агентство Интернет-исследований.

Напомним, Великобритания намерена отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.

МИД Великобритании предлагает полностью отключить Россию от SWIFT и ввести эмбарго на энергоносители.

Ранее также сообщалось, что в Великобритании разрешили арестовывать любые российские самолеты на территории страны.