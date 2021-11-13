Британия дает Украине 1,7 млрд фунтов на развитие ВМС, - СМИ

Речь идет о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, предоставленном Украине Великобританией на десять лет, передает Еспресо.TV.



Такую информацию распространило издание ZN.ua.



"Для Украины достигнутые договоренности означают, что благодаря Великобритании наша страна покрывает первоочередные потребности ВМС, которые должны быть готовы к сдерживанию агрессии России со стороны Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.



Справка



Договоренности по развитию и укреплению Военно-морских сил Украины были достигнуты год назад. Во время прошлогоднего визита Владимира Зеленского в Соединенное Королевство был подписан меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической отраслях.



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Меморандум предусматривал привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства (UKEF) в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. А этим летом в Одессе был подписан меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Великобритании и ВМС Украины.



Подписанное в Лондоне соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей Украины и Великобритании.





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