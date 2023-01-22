Об этом в эфире Еспресо сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Проблемы экономические все равно близки к каждому жителю - и в Британии так же. Рост стоимости жизни несмотря на то, что Британия не так сильно завязана на российский газ, как другие наши партнеры, есть также. Именно поэтому поступающие четкие сигналы поступают от правительства, короны, всех в Британии очень важны для консолидации. Мне кажется, что есть консенсус в британском обществе, что есть зло и его нужно побороть, говорят прямолинейно: "Путин должен потерпеть поражение", - сказал Пристайко.

По мнению посла, этот уровень позволяет держать на равных отношениях между странами.

"Безусловно, нужны достижения, нужно показывать, что они инвестируют в правильную страну, которая сможет достичь победы. Для этого нужно потерпеть, быть на это готовы", - подытожил он.