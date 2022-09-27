Британец, устоявший против Усика и Кличко, объявил о завершении карьеры
Британский тяжеловес Дерек Чисора, проигравший по очкам украинцам Александру Усику и Виталию Кличко, заявил, что завершил карьеру
Об этом сообщает BT Sports в twitter .
По словам Чисоры, он больше не собирается возвращаться на ринг и завершает карьеру.
"Я завершил карьеру", - сказал Чисора и подчеркнул, что это официальное и окончательное решение.
В последний раз Чисора выходил на ринг 9 июля и выиграл по очкам у Кубрата Пулева из Болгарии.
Всего на профессиональном ринге 38-летний британец одержал 33 победы и потерпел 12 поражений. Среди прочего его в 2012 году в бою за титул WBC (Всемирного боксерского совета) победил Виталий Кличко. В 2020 году он проиграл по очкам другому украинцу – Александру Усику.
- 27 сентября британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что проведет следующий бой против сирийца Махмута Чарра.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.78
Покупка 40.78Продажа 41.73
-
EUR
Покупка 39.25Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное