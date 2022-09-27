Об этом сообщает BT Sports в twitter .

По словам Чисоры, он больше не собирается возвращаться на ринг и завершает карьеру.

"Я завершил карьеру", - сказал Чисора и подчеркнул, что это официальное и окончательное решение.

В последний раз Чисора выходил на ринг 9 июля и выиграл по очкам у Кубрата Пулева из Болгарии.

Всего на профессиональном ринге 38-летний британец одержал 33 победы и потерпел 12 поражений. Среди прочего его в 2012 году в бою за титул WBC (Всемирного боксерского совета) победил Виталий Кличко. В 2020 году он проиграл по очкам другому украинцу – Александру Усику.

27 сентября британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что проведет следующий бой против сирийца Махмута Чарра.

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