Британец, у которого сорвался бой с Усиком, сразится с экс-чемпионом мира
Британский тяжеловес Джо Джойс договаривается о бое с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером из Новой Зеландии
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам менеджера новозеландца Дэвида Хиггинса, экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO и Джо Джойс могут провести поединок в мае.
"Джозеф дал понять, что хочет вернуться как можно скорее. Возможный соперник – Джо Джойс. Джо занимает первую строчку рейтинга WBO, а Джозеф вторую. Нужно признать, что это бой 50 на 50 и он понравится фанатам. Представители команды Джойса связались с нами и сказали, что сделают письменное предложение. Мы обсуждаем майские сроки. Посмотрим, как будет выглядеть их предложение", – сказал Хиггинс.
Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году благодаря победе над американцем Энди Руисом. В 2018 году у новозеландца пояс отобрал британец Энтони Джошуа.
В 2021 году WBO санкционировала бой Александра Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса. Поединок так не состоялся, потому что украинец получил право сразиться с Энтони Джошуа и лишил его поясов WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 2 февраля WBA назначила два отборочных поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира, которым владеет Александр Усик.
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