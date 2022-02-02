Британец, у которого сорвался бой с Усиком, сразится с экс-чемпионом мира

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам менеджера новозеландца Дэвида Хиггинса, экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO и Джо Джойс могут провести поединок в мае.

"Джозеф дал понять, что хочет вернуться как можно скорее. Возможный соперник – Джо Джойс. Джо занимает первую строчку рейтинга WBO, а Джозеф вторую. Нужно признать, что это бой 50 на 50 и он понравится фанатам. Представители команды Джойса связались с нами и сказали, что сделают письменное предложение. Мы обсуждаем майские сроки. Посмотрим, как будет выглядеть их предложение", – сказал Хиггинс.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году благодаря победе над американцем Энди Руисом. В 2018 году у новозеландца пояс отобрал британец Энтони Джошуа.

В 2021 году WBO санкционировала бой Александра Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса. Поединок так не состоялся, потому что украинец получил право сразиться с Энтони Джошуа и лишил его поясов WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).