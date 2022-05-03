Британец привез в пограничный город рядом с Украиной более 7 тыс. плюшевых медведей для детей-беженцев
Мужчина из Сомерсета (Англия) приехал в границу Украины, чтобы предложить игрушки для детей-беженцев. Его местная община подарила более 7 тысяч медведей
Об этом пишет GB News .
Дэвид Фрик был в отпуске в Будапеште, когда увидел мужчину, раздававшего детям мягкие игрушки, и захотел сделать то же самое.
"Это просто разбило мое сердце, когда я увидела свет на лице этого мальчика. Выйдя из дома, он оставил все. Так что я пошел домой и начал думать, что мы можем сделать", - сказал он.
В разговоре с GB News Дэвид рассказал, что он и четверо его друзей собрались вместе и "за неделю у нас было шесть-семь тысяч плюшевых мишек", подаривших местные школы.
Путешествие от Сомерсета в венгерский город Захонь, расположенный неподалеку от границы с Украиной, длилось три дня.
"Очень приятно иметь возможность передать этих мишек детям лично. Мы разместили несколько фотографий в нашем Facebook, и мы даже получили некоторые комментарии от людей, которые говорили "это мой медведь"", – рассказал Дэвид.
Издание отмечает, что это только один из многих способов, которым британцы помогали беженцам из Украины. Одна пара из Великобритании арендовала целую гостиницу в Польше, чтобы создать центр для беженцев, бегущих от российского вторжения в Украину.
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