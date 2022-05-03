Британец привез в пограничный город рядом с Украиной более 7 тыс. плюшевых медведей для детей-беженцев

Об этом пишет GB News .



Дэвид Фрик был в отпуске в Будапеште, когда увидел мужчину, раздававшего детям мягкие игрушки, и захотел сделать то же самое.



"Это просто разбило мое сердце, когда я увидела свет на лице этого мальчика. Выйдя из дома, он оставил все. Так что я пошел домой и начал думать, что мы можем сделать", - сказал он.



В разговоре с GB News Дэвид рассказал, что он и четверо его друзей собрались вместе и "за неделю у нас было шесть-семь тысяч плюшевых мишек", подаривших местные школы.



Путешествие от Сомерсета в венгерский город Захонь, расположенный неподалеку от границы с Украиной, длилось три дня.



"Очень приятно иметь возможность передать этих мишек детям лично. Мы разместили несколько фотографий в нашем Facebook, и мы даже получили некоторые комментарии от людей, которые говорили "это мой медведь"", – рассказал Дэвид.







Издание отмечает, что это только один из многих способов, которым британцы помогали беженцам из Украины. Одна пара из Великобритании арендовала целую гостиницу в Польше, чтобы создать центр для беженцев, бегущих от российского вторжения в Украину.

Волонтеры из World Central Kitchen приготовили около 3 млн. блюд для беженцев из Украины.

Британка, которая ждала из Украины свою подругу, разукрасила дом в сине-желтые цвета.

Джейми Хьюз купил дом с тремя спальнями за 100 000 фунтов для вынужденно переселенных украинцев. Дом расположен в городе Рексем на северо-востоке Уэльса.