Британец приобрел дом за £100 тыс. для украинской семьи беженцев

Об этом сообщает Mirror.



Британец Джейми Хьюз решил, что переоборудование пристройки его дома займет много времени и, просмотрев предложения недвижимости в Рексеме, приобрел дом для Марии и ее сыновей 10, 12 и 14 лет.



Хьюз рассказал, что было тяжело наблюдать, как миллионы людей бегут от взрывов, и решил помочь.



Две недели назад Джейми связался с семьей в социальных сетях. Мария ответила, что не может в это поверить. Сейчас семья направляется в лагерь беженцев в Польше, где они смогут зарегистрироваться для получения документов, чтобы стать беженцами в Великобритании.



В настоящее время местные жители помогают подготовить дом к приезду беженцев. Планируется, что семья сможет заселиться в дом до 10 апреля, если их визы будут вовремя подтверждены.

Напомним, министр по делам беженцев Великобритании пообещал сократить срок ожидания визы для тех, кто уехал из Украины из-за войны, до двух дней.