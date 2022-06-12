Британец погиб в боях за Северодонецк - отец добровольца

Об этом отец Джордана, Дин Хэтли написал в фейсбук.

По его словам, печальное известие о гибели добровольца Джордана Хэтли его семья получила 10 июня, в нем уточнялось, что мужчина погиб в Северодонецке.

"Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить свою карьеру солдата в других областях. Война против Европы началась так, после тщательного раздумья он поехал помогать в Украину", - написал Дин Гетли.

Напомним, 9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ – британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима.

В Великобритании считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.