Британец погиб в боях за Северодонецк - отец добровольца
Отец британского добровольца Джордана Хэтли сообщил о смерти своего сына в бою за Северодонецк
Об этом отец Джордана, Дин Хэтли написал в фейсбук.
По его словам, печальное известие о гибели добровольца Джордана Хэтли его семья получила 10 июня, в нем уточнялось, что мужчина погиб в Северодонецке.
"Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить свою карьеру солдата в других областях. Война против Европы началась так, после тщательного раздумья он поехал помогать в Украину", - написал Дин Гетли.
- Напомним, 9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ – британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима.
- В Великобритании считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное