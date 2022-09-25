Британец нокаутировал экс-чемпиона мира и стал претендентом на титул Усика
Британский боксер Джо Джойс победил нокаутом новозеландца Джозефа Паркера и стал претендентом на титул WBO, которым владеет Александр Усик
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 25 сентября в Манчестере Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде. Британец стал временным чемпионом мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации) и официальным претендентом на бой с Александром Усиком.
В 2021 году WBO санкционировала бой Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джойса. Поединок так не состоялся, потому что украинец получил право сразу сразиться с Энтони Джошуа и лишил британца поясов WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году благодаря победе над американцем Энди Руисом. В 2018 году у новозеландца пояс отобрал Энтони Джошуа.
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21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в реванше и защитил титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
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