Британец, которого Усик избил в полупрофессионалах, потребовал реванша и бросил вызов украинцу

Об этом сообщает Sky Sports.

"Я надеюсь, что как только верну титул, моим следующим соперником будет Усик. Но, судя по нынешней ситуации в супер тяжелом весе, я не уверен на сто процентов. Однозначно по возвращении титула я окажусь в хорошем положении. Это сделает бой с Усиком более возможным", – сказал Джо Джойс.

Александр Усик и Джойс уже боксировали в рамках полупрофессиональной серии бокса – тогда победу одержал украинец.

Бой Джойса против Чжана Чжилея пройдет 23 сентября.

Переговоры о бое Усик – Фьюри

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри возобновили переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Усик и Тайсон Фьюри пытались договориться о поединке в конце прошлого и начале 2023 года, однако не достигли согласия и прекратили переговоры.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).