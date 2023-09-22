Британец, которого Усик избил в полупрофессионалах, потребовал реванша и бросил вызов украинцу
Британский супер тяжеловес Джо Джойс рассказал, что хочет сразиться с Александром Усиком после поединка с временным чемпионом WBO Чжаном Чжилеем
Об этом сообщает Sky Sports.
"Я надеюсь, что как только верну титул, моим следующим соперником будет Усик. Но, судя по нынешней ситуации в супер тяжелом весе, я не уверен на сто процентов. Однозначно по возвращении титула я окажусь в хорошем положении. Это сделает бой с Усиком более возможным", – сказал Джо Джойс.
Александр Усик и Джойс уже боксировали в рамках полупрофессиональной серии бокса – тогда победу одержал украинец.
Бой Джойса против Чжана Чжилея пройдет 23 сентября.
Переговоры о бое Усик – Фьюри
Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри возобновили переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Усик и Тайсон Фьюри пытались договориться о поединке в конце прошлого и начале 2023 года, однако не достигли согласия и прекратили переговоры.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
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