Британец, которого победил Усик, бросил вызов Вайлдеру
Британский боксер Дерек Чисора объявил о намерении встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает vRINGe.com.
По словам Дерека Чисоры, который в октябре 2020 года проиграл украинцу Александру Усику, следующий бой он хочет провести в США против эксчемпиона мира Деонтея Уайлдера.
"Наша следующая цель – поездка в Америку на поединок с Вайлдером. Конечно же, я приму бой с ним. Слышал, что американцы хотят, чтобы я к ним приехал, чтобы я там выступил. Хочу сразиться в Америке, ведь там нет никаких локдаунов - они никого не закрывают на неделю", - сказал Дерек Чисора, который 18 декабря проиграл по очкам новозеландцу Джозефу Паркеру.
Деонтей Уайлдер последний раз выходил на ринг в октябре 2021 года и уступил нокауту британцу Тайсону Фьюри в поединке за титул WBC (Всемирного боксерского совета).
- 15 декабря стало известно, что президент WBC Маурисио Сулейман хочет устроить в 2022 году бой бывших чемпионов мира в тяжелом весе американцев Деонтея Уайлдера и Энди Руиса .
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