Британец, которого победил Усик, бросил вызов Вайлдеру

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Дерека Чисоры, который в октябре 2020 года проиграл украинцу Александру Усику, следующий бой он хочет провести в США против эксчемпиона мира Деонтея Уайлдера.

"Наша следующая цель – поездка в Америку на поединок с Вайлдером. Конечно же, я приму бой с ним. Слышал, что американцы хотят, чтобы я к ним приехал, чтобы я там выступил. Хочу сразиться в Америке, ведь там нет никаких локдаунов - они никого не закрывают на неделю", - сказал Дерек Чисора, который 18 декабря проиграл по очкам новозеландцу Джозефу Паркеру.

Деонтей Уайлдер последний раз выходил на ринг в октябре 2021 года и уступил нокауту британцу Тайсону Фьюри в поединке за титул WBC (Всемирного боксерского совета).