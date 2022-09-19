Об этом Бринк рассказала в интервью Европейской правде .

По ее словам, предположения, что США преследуют цель ослабить Россию, а не помочь Украине победить, не имеют под собой оснований, о чем свидетельствуют огромные объемы помощи Вашингтону более чем на $15 млрд.

"Я на это напомню, что мы предоставили вам безопасность на сумму свыше $15 млрд, а также миллиарды долларов другой помощи после 24 февраля. Это – огромный объем реальной помощи Украине, это не просто заявления о поддержке. Это поддержка безопасности, это прямая бюджетная поддержка на сумму в полтора миллиарда долларов в месяц, уже много месяцев подряд. И это гуманитарная поддержка", - сказала Бринк.

Она подчеркнула, что такую поддержку Украине не оказывало ни одно государство мира.

"Это такой массив поддержки, которую не оказывало вам ни одно другое государство в мире. Это – огромные суммы. Поэтому я повторюсь: США оказывают вам не только политическую и дипломатическую поддержку, но также ощутимую финансовую поддержку с целью, чтобы Украина не только выжила, но тоже победила", - заверила Бринк.

19 сентября Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон с партнерами обсуждают действия на случай применения Россией ядерного оружия .

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