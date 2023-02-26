Бринк обратилась к украинцам в День сопротивления российской оккупации Крыма
Посол США в Украине Бриджит Бринк обратилась к украинцам по случаю Дня сопротивления российской оккупации Крыма и заверила в поддержке Соединенными Штатами борьбы за освобождение полуострова
Видеообращение Бринк обнародовало в twitter посольство США в Украине.
"26 февраля 2014 г. тысячи крымских татар и других людей собрались, чтобы провозгласить: "Мы – украинцы. Крым – это Украина". В то время как вы боретесь за свой суверенитет и демократию, США будут поддерживать вас, чтобы создать будущее, которое даст каждому свободу, достоинство и справедливость", - отметила посол США.
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Бринк заявила, что США осуждают попытку РФ изменить демографическую ситуацию в Крыму, совершая ужасные операции по фильтрации людей с целью принудительной депортации украинского гражданского населения и исчезновения людей.
"Мы призываем Россию немедленно освободить всех несправедливо заключенных граждан Украины и присоединяемся к вам, чтобы еще раз заявить "Крым – это Украина", - подчеркнула Бринк.
- Напомним, в Крыму российские военные пришли с обысками и пытали активиста из Судака Дмитрия Демчука, занимавшегося освещением экологических проблем на временно оккупированном полуострове.
- В феврале в российском следственном изоляторе города Новочеркасск скончался крымскотатарский пленник Кремля Джемиль Гафаров .
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