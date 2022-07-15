Бригада Рыцарей Зимнего похода ВСУ показала, как уничтожила российскую пушку
Отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода показала видео уничтожение российской пушки МСТА-Б
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке .
"При ведении артиллерийского огня самоходной артиллерийской батареей 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода с корректировкой огня 131 разведывательного батальона по противнику из пушек М109 была уничтожена вражеская пушка МСТА-Б -1.
- 14 июля в Новой Маячке Олешковского района Херсонщины ВСУ ликвидировали пункт российской армии, расположенный в помещении бывшего детского санатория.
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