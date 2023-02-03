Об этом в военных итогах недели рассказал военный эксперт и ведущий Еспресо Сергей Згурец.

"На Херсонщине ВСУ уничтожили уникальный ЗРК Тор-М2ДТ "Арктика". Их было изготовлено всего 12 штук. Ее уничтожили воины 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова морской пехоты ВМС ВСУ. Комплекс был уничтожен за счет дальнобойного высокоточного боеприпаса с первого выстрела. Канал "Еспресо" собирает средства на генератор, который пойдет на оснащение этой бригады. Она работает на поле боя, уничтожая технику, которая стоит $25 млн", - рассказал он.