Бригада, которой помогает Еспресо, уничтожила уникальный российский ракетный комплекс, - Згурец
Воины 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова морской пехоты ВМС ВСУ в Херсонской области уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2ДТ "Арктика"
Об этом в военных итогах недели рассказал военный эксперт и ведущий Еспресо Сергей Згурец.
"На Херсонщине ВСУ уничтожили уникальный ЗРК Тор-М2ДТ "Арктика". Их было изготовлено всего 12 штук. Ее уничтожили воины 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова морской пехоты ВМС ВСУ. Комплекс был уничтожен за счет дальнобойного высокоточного боеприпаса с первого выстрела. Канал "Еспресо" собирает средства на генератор, который пойдет на оснащение этой бригады. Она работает на поле боя, уничтожая технику, которая стоит $25 млн", - рассказал он.
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