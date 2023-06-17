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Бригада, которая вгрызается в Марьинку: Порошенко привез 79-й ОДШБр три авторемонтные мастерские и противоланцетные сетки

17 июня, 2023 суббота
17:51
Новости

Техника на фронте должна ремонтироваться быстро – уверен Петр Порошенко. Во время наступательных действий тратить драгоценное время на долгую логистику для ремонта боевых машин – значит подвергать дополнительной опасности личный состав.

Об этом говорится на сайте партии "ЕС".

Поэтому Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" наладили производство передвижных авторемонтных мастерских.

Три мастерские привезли в 79-ю десантную бригаду. Военным также передали специальные защитные сетки против российских дронов "Ланцет", которые приносят немало беды.

Первым делом десантники осматривают мастерскую и ее оборудование – это настоящий клад для каждого технаря, а тем более на войне.

"На фронте они выполняют очень важную задачу, помогают нашим побратимам восстанавливать технику, поврежденную при выполнении боевых задач на линии столкновения или в районах, где были обстрелы. Проводится эвакуация, затем с помощью этих машин производится ремонт техники, она восстанавливается и снова встает в строй. Здесь есть генераторы, разного типа ключи, домкраты, тиски, все необходимое, чтобы качественно выполнить ремонт", – объясняет боец. По его словам, такая мастерская может подъехать километров на 10 к линии фронта. Раньше же приходилось отправлять технику за десятки, а то и сотни километров на ремонт.

Порошенко говорит: на мастерские уже выстроилась очередь: "У нас была программа на 30 единиц. Сейчас есть 79 заказов. Поставили их производство на поток. Особенно важно это делать сейчас – при реализации контрнаступления".

Делать противоланцетные сетки начали тоже по заказу военных. "Применение врагом беспилотных ударных аппаратов "Ланцет" очень вредит нашим позициям. Наиболее эффективной оказалась сетка, которую мы производим на двух производственных подразделениях специально под заказ Вооруженных Сил. Формат этой сетки зависит от того, что она должна покрывать. Узел ПВО, или узел радиоэлектронной борьбы, или наши ударные позиции. Она показала себя очень эффективно. Мы получили заказы от наших десантников, в кратчайшие сроки наладили производство и сегодня доставили сюда", – показывает Порошенко.

"Это – наша форма благодарности за всю боевую историю. Потому что сейчас 79-ка вгрызлась в Марьинку. И сегодня бои за Марьинку являются примером уникального мужества, мастерства и боевого духа", – объясняет пятый президент.

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