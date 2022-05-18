Об этом информирует 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко в facebook .

"По данным штаба 57-й отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет. Слава Украине!" - сообщили в бригаде.

По данным генштаба ВСУ с 24 февраля по 18 мая оккупанты потеряли около 28 300 военных, 3043 бронемашины, 1251 танк, 586 систем артиллерии и 202 самолета .

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