Brickmania Toys ко Дню Независимости показала украинских героев в стиле LEGO
Компания Brickmania Toys, производящая наборы LEGO и минифигурки на военную тематику, поздравила украинцев с Днем Независимости
Об этом информирует в твиттере американская компания Brickmania Toys .
Компания создала видео с украинскими военными и техникой из блоков LEGO.
"Brickmania с гордостью представляет почет храбрым людям Украины, а также к празднованию Дня Независимости Украины, нашу линейку благотворительных мероприятий для Украины! Слава Украине!" – прокомментировали в компании.
На видео – крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия", истребитель МиГ-29 и бронетехника, танк Т64 и БТР-4. Для создания видео в Brickmania Toys использовали настоящие наборы, выпущенные компанией в поддержку Украины.
- День независимости Украины – главный государственный праздник нашего государства , который отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины. Официально День Независимости начал праздновать с 1992 года.
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