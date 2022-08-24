Об этом информирует в твиттере американская компания Brickmania Toys .

Компания создала видео с украинскими военными и техникой из блоков LEGO.

"Brickmania с гордостью представляет почет храбрым людям Украины, а также к празднованию Дня Независимости Украины, нашу линейку благотворительных мероприятий для Украины! Слава Украине!" – прокомментировали в компании.

На видео – крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия", истребитель МиГ-29 и бронетехника, танк Т64 и БТР-4. Для создания видео в Brickmania Toys использовали настоящие наборы, выпущенные компанией в поддержку Украины.

День независимости Украины – главный государственный праздник нашего государства , который отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины. Официально День Независимости начал праздновать с 1992 года.

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