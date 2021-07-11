Брэнсон совершил первый космический туристический полет и успешно вернулся на Землю
Космолет Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно совершил суборбитальный космический полет и вернулся на Землю
Об этом сообщает Spaceflight Now в twitter.
Космолет Unity комgапнии Virgin Galactic приземлился в космопорту "Америка" после суборбитального полета. На борту находился основатель компании Ричард Брэнсон.
Космолет поднялся в воздух на самолете-носителе Eve с частного космодрома США Spaceport America в Нью-Мехико. На высоте около 15 км он отделился и отправился на высоту около 100 км. Космолет достиг линии Кармана, которая считается границей между земной атмосферой и космосом.
- Напомним, 11 июля компания Virgin Galactic совершала первый космический туристический полет, в котором участвовал ее владелец - миллиардер Ричард Брэнсон.
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