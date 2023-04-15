Брэнсон призвал Запад увеличить поддержку Украины
После встречи с Владимиром Зеленским британский бизнесмен-миллиардер и посол United24 Ричард Брэнсон призвал Запад усилить поддержку Украины
Об этом пишет SkyNews.
Вспоминая свою недавнюю поездку в Украину, он сказал, что встречался с людьми, которые "вынуждены бороться с руками за спиной" из-за нехватки поддержки.
72-летний мужчина посетил разрушенные войной здания, камеры полицейского отделения, которые российские солдаты превратили в застенки, и встретился с человеком с церебральным параличом, пережившим оккупацию Бучи.
"Каждая часть этого визита была незабываемой и трогательной", - сказал он.
Он призвал правительства, бизнес и гражданское общество поддержать Украину, скорее предоставляя современное вооружение и разорвав все связи с Россией.
"Важно помнить, что украинский народ борется и умирает не только за Украину, он также борется за Европу и свободный западный мир", – сказал он.
- Напомним, Владимир Зеленский 10 апреля встретился с британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который стал послом United24 и обсудил с ним восстановление и разминирование Украины
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