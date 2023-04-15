Брэнсон призвал Запад увеличить поддержку Украины

Об этом пишет SkyNews.

Вспоминая свою недавнюю поездку в Украину, он сказал, что встречался с людьми, которые "вынуждены бороться с руками за спиной" из-за нехватки поддержки.

72-летний мужчина посетил разрушенные войной здания, камеры полицейского отделения, которые российские солдаты превратили в застенки, и встретился с человеком с церебральным параличом, пережившим оккупацию Бучи.

"Каждая часть этого визита была незабываемой и трогательной", - сказал он.

Он призвал правительства, бизнес и гражданское общество поддержать Украину, скорее предоставляя современное вооружение и разорвав все связи с Россией.

"Важно помнить, что украинский народ борется и умирает не только за Украину, он также борется за Европу и свободный западный мир", – сказал он.