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Брэнсон призвал Запад увеличить поддержку Украины

15 апреля, 2023 суббота
19:20
Общество На фото Ричард Брэнсон

После встречи с Владимиром Зеленским британский бизнесмен-миллиардер и посол United24 Ричард Брэнсон призвал Запад усилить поддержку Украины

Об этом пишет SkyNews.

Вспоминая свою недавнюю поездку в Украину, он сказал, что встречался с людьми, которые "вынуждены бороться с руками за спиной" из-за нехватки поддержки.

72-летний мужчина посетил разрушенные войной здания, камеры полицейского отделения, которые российские солдаты превратили в застенки, и встретился с человеком с церебральным параличом, пережившим оккупацию Бучи.

"Каждая часть этого визита была незабываемой и трогательной", - сказал он.

Он призвал правительства, бизнес и гражданское общество поддержать Украину, скорее предоставляя современное вооружение и разорвав все связи с Россией.

"Важно помнить, что украинский народ борется и умирает не только за Украину, он также борется за Европу и свободный западный мир", – сказал он.

  • Напомним, Владимир Зеленский 10 апреля встретился с британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который стал послом United24 и обсудил с ним восстановление и разминирование Украины
Мир
Украина
поддержка Украины
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