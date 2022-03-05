Бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Oysho прекращают продажи в России
Торговая группа Inditex прекращает торговлю в России, закрывает магазины и онлайн-платформу
Об этом сообщает Reuters.
Испанский розничный продавец одежды Inditex прекратил торговлю в России и закрывает 502 магазина и онлайн-продажи.
Группа Inditex является владельцем таких брендов: Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Tempe и другие.
Ранее на страницах бренда в социальных сетях появлялись комментарии пользователей с призывом поддержать Украину.
- Напомним, что Nike, Google, Ford и другие крупнейшие компании мира останавливают продажи и услуги в России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
- Компании Microsoft и Apple прекратили продажи товаров и услуг в России.
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