Бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Oysho прекращают продажи в России

Об этом сообщает Reuters.



Испанский розничный продавец одежды Inditex прекратил торговлю в России и закрывает 502 магазина и онлайн-продажи.



Группа Inditex является владельцем таких брендов: Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Tempe и другие.



Ранее на страницах бренда в социальных сетях появлялись комментарии пользователей с призывом поддержать Украину.









Напомним, что Nike, Google, Ford и другие крупнейшие компании мира останавливают продажи и услуги в России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Компании Microsoft и Apple прекратили продажи товаров и услуг в России.