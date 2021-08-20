Бренд Poco представил 3 улучшенные фишки своих гаджетов
В мобильной индустрии ежегодно появляется все больше брендов, которые со старта привлекают к себе внимание гаджетоманов и быстро завоевывают их любовь
В основном новинки имеют китайские корни, а значит, у нас есть шанс обзавестись современным устройством по разумной цене.
Производительность на максимуме
Как и старший брат Xiaomi, каждый смартфон Poco становится “топом за свои деньги” – баланс стоимости и возможностей делает его таким популярным. Эти устройства нельзя назвать бюджетными, но в рамках своей категории все модели - настоящий прорыв.
Так, Poco X3 привлек покупателей невероятным для своей цены чипом Snapdragon 750G, впечатляющей частотой обновления кадров в 120 Гц и современным модулем камеры на 64 мегапикселя. Добавьте сюда аккумулятор на 5 тыс мА∙ч и получите идеально сбалансированный девайс.
Его младший коллега Poco M3 покорил сердца украинцев огромной емкостью батареи, качественным дисплеем и достаточной производительностью. А еще порадовал оригинальным (насколько это возможно для безрамочного телефона) дизайном.
Прокачанные возможности мультимедиа
Как ни крути, а для большинства людей смартфон – это модная игрушка. Ценители развлечений без границ найдут в устройствах Poco немало приятных сюрпризов:
- кристально чистый звук. Меломаны будут довольны качеством стереодинамика и заменят телефоном традиционную портативную колонку;
- качественная матрица. IPS или Amoled – выбор за вами, но детализация и динамика изображения точно придутся по душе;
- мощный графический адаптер. С чипом от Adreno легко запустить любую игру.
Если вы ищете самый прокачанный смартфон за умеренную цену, обязательно присмотритесь к флагману линейки Poco F3.
Невероятная автономность
Как флагманские решения, так и бюджетные модели Poco рассчитаны на активных юзеров, поэтому с аккумуляторами у линейки все просто отлично.
Благодаря технологиям быстрой зарядки производителю удалось снять любые ограничения с использования смартфона: фотографируйте, играйте и общайтесь без постоянной привязки к источнику питания.
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