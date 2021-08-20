Бренд Poco представил 3 улучшенные фишки своих гаджетов

В основном новинки имеют китайские корни, а значит, у нас есть шанс обзавестись современным устройством по разумной цене.

Производительность на максимуме

Как и старший брат Xiaomi, каждый смартфон Poco становится “топом за свои деньги” – баланс стоимости и возможностей делает его таким популярным. Эти устройства нельзя назвать бюджетными, но в рамках своей категории все модели - настоящий прорыв.

Так, Poco X3 привлек покупателей невероятным для своей цены чипом Snapdragon 750G, впечатляющей частотой обновления кадров в 120 Гц и современным модулем камеры на 64 мегапикселя. Добавьте сюда аккумулятор на 5 тыс мА∙ч и получите идеально сбалансированный девайс.

Его младший коллега Poco M3 покорил сердца украинцев огромной емкостью батареи, качественным дисплеем и достаточной производительностью. А еще порадовал оригинальным (насколько это возможно для безрамочного телефона) дизайном.

Прокачанные возможности мультимедиа

Как ни крути, а для большинства людей смартфон – это модная игрушка. Ценители развлечений без границ найдут в устройствах Poco немало приятных сюрпризов:

кристально чистый звук . Меломаны будут довольны качеством стереодинамика и заменят телефоном традиционную портативную колонку;

. Меломаны будут довольны качеством стереодинамика и заменят телефоном традиционную портативную колонку; качественная матрица . IPS или Amoled – выбор за вами, но детализация и динамика изображения точно придутся по душе;

. IPS или Amoled – выбор за вами, но детализация и динамика изображения точно придутся по душе; мощный графический адаптер. С чипом от Adreno легко запустить любую игру.

Если вы ищете самый прокачанный смартфон за умеренную цену, обязательно присмотритесь к флагману линейки Poco F3.

Невероятная автономность





Как флагманские решения, так и бюджетные модели Poco рассчитаны на активных юзеров, поэтому с аккумуляторами у линейки все просто отлично.

Благодаря технологиям быстрой зарядки производителю удалось снять любые ограничения с использования смартфона: фотографируйте, играйте и общайтесь без постоянной привязки к источнику питания.