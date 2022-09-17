Это подтвердила пресс-служба H&M.

"Мы временно снова откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени", - сказали в компании.

Сеть H&M пришла в Беларусь три года назад. Первый магазин шведского масс-маркета открывали с толпой народа. Однако после российского вторжения в Украину бренд решил приостановить работу, а сейчас вообще заявил о своем уходе.

2 июня Тайвань запретил экспорт современных чипов в Россию и Беларусь. Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам. Речь идет, в частности, о сканирующих электронных микроскопах.