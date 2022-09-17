Бренд H&M уходит из Беларуси, - СМИ
Бренд H&M откроет магазины 19 сентября, но не надолго, поскольку компания решила свернуть бизнес в Беларуси
Это подтвердила пресс-служба H&M.
"Мы временно снова откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени", - сказали в компании.
Сеть H&M пришла в Беларусь три года назад. Первый магазин шведского масс-маркета открывали с толпой народа. Однако после российского вторжения в Украину бренд решил приостановить работу, а сейчас вообще заявил о своем уходе.
- 2 июня Тайвань запретил экспорт современных чипов в Россию и Беларусь. Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам. Речь идет, в частности, о сканирующих электронных микроскопах.
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