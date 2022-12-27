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OPINION

Брехт и бездомный Небензя

Игорь Гулик
27 декабря, 2022 вторник
20:09
Мнение

Россия даже не фигурировала среди соучредителей Организации, потому что из-за упорства Сталина, соучредителями ООН стали СССР, Украина и Беларусь

В столичном драмтеатре им. Франко ожидают премьеру спектакля по пьесе Бертольда Брехта "Карьера Артура Уи, которую можно было остановить". Произведение, откровенно говоря, не очень известно, как, к примеру, "Трехгрошевая опера", однако актуально. Ибо рассказывает о восхождении серости к диктаторским "вершинам". И, между прочим, о том, что будущего тирана всегда есть шанс остановить, не подыгрывая его амбициям, не потакая произволу и "хотелкам". Остановить принципиальностью, жесткостью, с пониманием последствий автократии.

Конечно, театр выбрал этот спектакль неслучайно. Брехтовский антифашизм, пусть даже "левацкого" разлива, вполне годится для современного контекста. Жаль, что с премьерой опоздали, она была бы актуальна еще лет 15 назад.

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Киевское театральное действо совпало с еще одной драматической (и она таковой обязательно станет) попыткой остановить диктатора (на этот раз Путина), но в глобальном масштабе. Речь идет о заявлении украинского министерства иностранных дел, которым инициирован комплексный процесс исключения Российской Федерации из Совбеза ООН и в целом из Организации Объединенных Наций. Это – логическое развитие неоднократных выступлений представителя Киева в ООН Сергея Кислицы, аргументированно и подробно доказывавшего необходимость такого шага.

Самое важное, что на этот раз Украина сработала синхронно с партнерами: 15 декабря в конгресс США внесли резолюцию (двухпартийную), предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН, а 23 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости приостановки членства России в Совбезе ООН.

В 1991 году именно СССР председательствовал в ООН. Тогдашний представитель Союза Юлий Воронцов устно (!) рассказал другим членам Совбеза о письме президента Ельцина о намерении России (!) занять место Союза в ООН. Совбез молча согласился…

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История вопроса известна, кратко изложу ее еще раз. После развала СССР Россию оставили в Совбезе ООН (вместо несуществующего уже государства) без принятия юридического решения. Как это могло произойти? Очень просто: в 1991 году именно СССР председательствовал в ООН. Тогдашний представитель Союза Юлий Воронцов устно (!) рассказал другим членам Совбеза о письме президента Ельцина о намерении России (!) занять место Союза в ООН. Совбез молча согласился…

Замечу, что Россия даже не фигурировала среди соучредителей Организации, потому что из-за желаний Сталина, соучредителями ООН стали СССР, Украина и Беларусь. Таким образом, кремлевский сатрап получал сразу три голоса.

То есть Москва даже не проходила привычной процедуры приема в солидный международный институт, по-хамски присвоив себе придуманное им же "право". Все "свыклись" с этим произволом, полагая, что "так можно", верили в логичность пребывания России в зале Генассамблеи. Но, "важно не то, во что мы верим, а то, что мы знаем", – писал упомянутый мною классик германской драматургии.

Среди СБ оказался агрессор, пренебрегающий всеми международными правилами, конвенциями, законами, ведущий захватническую войну против соседа – тоже члена ООН, совершающего на оккупированных территориях военные преступления. И… ветирует любые попытки осуждения своих действий

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Так продолжалось до недавнего времени, РФ привычно, пользуясь своим статусом постоянного члена Совета Безопасности и правом вето, систематически злоупотребляла им, когда речь шла о ее шкурном интересе. Более того, среди РБ оказался агрессор, который пренебрегает всеми международными правилами, конвенциями, законами, ведет захватническую войну против соседа – тоже члена ООН, совершает на оккупированных территориях военные преступления. И… ветирует любые попытки осуждения своих действий.

Что может произойти в случае, если заявление МИД Украины, соответствующая резолюция конгресса США и документ Евросовета будут учтены международным сообществом? Устав ООН предусматривает, что тогда в Генеральной ассамблее должно состояться голосование об изменении названия "СССР" на "Россия". Но, и это самое важное, если голосование будет положительным для Москвы, то "номинативная" резолюция ООН потребует ратификации в 129 парламентах стран мира.

И тогда начнется самое интересное. Во-первых, время. Вы помните, сколько времени отечественные дипломаты потратили на ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Причем речь шла о количестве стран в пять раз меньше (и соответственно парламентов) и европейских государствах. То есть время, которое понадобится на ратификацию, Василий Небензя – представитель РФ в ООН и его свита (не точно ли определение Брехта: "совпадение убогих недоносков"?) будут без работы и без статуса. Как раз пора взяться за "расследование" таких ненавистных "дипломату"-энтимологу украинских "боевых комаров", баснями о которых он морочил голову уважаемым мужьям из ГА ООН.

Время, которое понадобится на ратификацию, Василий Небензя – представитель РФ в ООН и его свита (не точно ли определение Брехта: "совпадение убогих недоносков"?) будут без работы и без статуса

Во-вторых, Украина четко узнает, какие страны солидарны с ней в войне против путинской диктатуры, а кто предпочел бы либо остаться "скраю", либо откровенно потакает агрессору.

И, в-третьих, учитывая войну, в которой Украина, по сути, выступает форпостом для европейской (и не только) демократии, почему бы Киеву не претендовать на вакантное место в Совете Безопасности ООН? Я думаю, что это было бы справедливо и логично.

По крайней мере, это было бы пусть запоздалой попыткой исправить ошибки XX века, вызванные тоталитаризмом, и остановить современного тирана, изолировав его недоимперию.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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