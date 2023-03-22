"Бред": Суркис отказался комментировать информацию о переезде Луческу во Францию

Об этом сообщает FanDay.

"Нет смысла комментировать этот бред", – сказал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

По информации Prosport, 2 недели назад представители "Ниццы" провели встречу с Мирчей Луческу в Польше. Румынскому тренеру презентовали проект и обсудили философию клуба.

Французы якобы хотят, чтобы 77-летний Луческу как можно скорее возглавил "Ниццу". Однако румынский специалист попросил подождать - он не хочет уходить из "Динамо" посреди сезона: в условиях войны и на 4-й позиции в УПЛ.

Контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года. В 18-м туре УПЛ киевляне проиграли "Заре" 0:1 и с 33 очками остались на четвертой позиции. Луганчане увеличили отрыв от киевлян до 4 пунктов и уходят третьими.

"Ниццу" сейчас возглавляет Дидье Дигар. Команда находится на 7-й позиции в турнирной таблице Лиги 1.