"Бред": Суркис отказался комментировать информацию о переезде Луческу во Францию
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на информацию о переговорах между главным тренером киевлян Мирчей Луческу и "Ниццей"
Об этом сообщает FanDay.
"Нет смысла комментировать этот бред", – сказал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.
По информации Prosport, 2 недели назад представители "Ниццы" провели встречу с Мирчей Луческу в Польше. Румынскому тренеру презентовали проект и обсудили философию клуба.
Французы якобы хотят, чтобы 77-летний Луческу как можно скорее возглавил "Ниццу". Однако румынский специалист попросил подождать - он не хочет уходить из "Динамо" посреди сезона: в условиях войны и на 4-й позиции в УПЛ.
Контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года. В 18-м туре УПЛ киевляне проиграли "Заре" 0:1 и с 33 очками остались на четвертой позиции. Луганчане увеличили отрыв от киевлян до 4 пунктов и уходят третьими.
"Ниццу" сейчас возглавляет Дидье Дигар. Команда находится на 7-й позиции в турнирной таблице Лиги 1.
- 18 марта главный тренер "Динамо" Мирча Луческу намекнул, что плохие результаты киевского клуба сейчас – это не следствие его работы.
- 22 марта сообщалось, что "Ницца" определила Луческу – основным претендентом на должность главного тренера.
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