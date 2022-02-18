Брэд Питт позвал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи доли винодельческого бизнеса российскому олигарху

Об этом сообщает BBC .



Актер Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли за продажу своей доли в винодельне Chateau Miraval на юге Франции. Пара приобрела контрольный пакет акций Chateau Miraval в 2008 году, и спустя шесть лет там вышла замуж.



Питт утверждает, что он и его бывшая супруга согласились не продавать свои доли в заведении без разрешения другого. Однако Джоли без его ведома продала свою часть бизнеса люксембургскому производителю алкогольных напитков, контролируемому российским бизнесменом Юрием Шефлером.



Адвокаты актера заявили, что этот шаг имел целью нанести "безвозмездный ущерб" Питту, который "вложил деньги и капитал в винодельческий бизнес". По их словам, Chateau Miraval, состоящий из здания и виноградника на юге Франции, "стала страстью Питта" и под его руководством превратилась в "один из самых уважаемых в мире производителей розового вина".



Анджелина Джоли пока не комментировала этот иск.



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