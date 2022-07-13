Бразильский клуб объявил о трансфере футболиста "Шахтера"
Бразильский "Крузейро" объявил о трансфере защитника "Шахтера" Маркиньоса Сиприано
Об этом сообщает официальный twitter "Крузейро".
По информации Transfermarkt, "Крузейро" взял защитника "Шахтера" Маркиньоса Сиприано в годовую аренду. Детали перехода 23-летнего бразильца не сообщается.
Прошлый сезон Сиприано провел в аренде в швейцарском "Сьоне", где совершил 2 ассиста в 32 матчах чемпионата.
Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018-го из бразильского "Сан-Паулу" за 1 млн евро.
- 11 июля итальянец Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого "Шахтера".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.67
Покупка 35.67Продажа 36.75
-
EUR
Покупка 35.69Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное