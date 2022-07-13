English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Бразильский клуб объявил о трансфере футболиста "Шахтера"

Бразильский клуб объявил о трансфере футболиста "Шахтера"

13 июля, 2022 среда
03:41
Спорт Маркиньос Сиприано

Бразильский "Крузейро" объявил о трансфере защитника "Шахтера" Маркиньоса Сиприано

Об этом сообщает официальный twitter "Крузейро".

По информации Transfermarkt, "Крузейро" взял защитника "Шахтера" Маркиньоса Сиприано в годовую аренду. Детали перехода 23-летнего бразильца не сообщается.

Прошлый сезон Сиприано провел в аренде в швейцарском "Сьоне", где совершил 2 ассиста в 32 матчах чемпионата.

Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018-го из бразильского "Сан-Паулу" за 1 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Бразилия
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
11 июля, 2022 понедельник
Зима будет трудной
Казахстан
11 июля, 2022 понедельник
Решение властей Казахстана о военной помощи России может привести к серьезным протестам, - казахстанский политолог Альджанов
білорусь солдати лукашенко
12 июля, 2022 вторник
Лукашенко предупредил "новоявленных крестоносцев из НАТО" об угрозе великой войны
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.67
    Покупка 35.67
    Продажа 36.75
  • EUR
    Покупка 35.69
    Продажа 37.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
13 июля
03:17
РФ обстреляла 4 громады Сумщины из РСЗО, артиллерии и минометов
02:40
Даниил Медведев
Беларусь и Россия рискуют пропустить Олимпиаду в Париже
02:16
Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы: их было слышно длительное время, в сети распространяются видео пожаров
02:04
РФ держит в Черном море 24 крылатых ракеты, - ОК "Юг"
01:55
Российские истребители выпустили по Одесщине 4 противорадиолокационные ракеты
01:39
Криштиану Роналду
В ПСЖ определились, нужен ли им Роналду
01:26
Никополь
Россия из РСЗО обстреляла Никопольский район Днепропетровщины
01:10
ВСУ 12 июля уничтожили 5 складов с боеприпасами и воинскую часть кафиров, - Одесская ОВА
00:52
Жители оккупированных Херсона, Мелитополя и Бердянска массово сообщают в соцсетях об автоматных выстрелах
00:30
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 июля
00:17
"Динамо" разгромно проиграло "Лиону" в благотворительном матче
00:08
На фото Владимир Зеленский
Зеленский: теперь Украина может присоединяться к разработке новых стандартов НАТО и будет развивать коллективную безопасность в Европе
2022, вторник
12 июля
23:34
Алексей Данилов
Зеленский ставит военным задачу освободить все территории Украины, а не только Херсонщину, - Данилов
23:28
COVID
Глава ВОЗ: "Пандемия COVID-19 далека от завершения"
23:13
Сергей Михалок и Ляпис Трубецкой спели "Воинов света" на украинском языке в переводе Жадана
23:03
Загрузку украинским зерном вблизи устья Дуная ждут более 100 кораблей
22:11
Аналитика
Сергей Згурец
У иранских беспилотников для россиян не будет преимуществ в украинском небе. Колонка Сергея Згурца
22:05
Число погибших от обстрела Россией Часового Яра возросло до 45 человек
22:03
Правительство Швеции перечислило в поддержку ВСУ почти 1,7 млрд грн, - Нацбанк
21:42
В ОК "Юг" рассказали, как обеспечивают транзит зерна через устье Дуная после освобождения Змеиного
21:40
На фото последствия обстрелов Николаева
Россияне обстреляли мирных жителей Изюма, убив по меньшей мере одного человека и ранив еще около десяти, - прокуратура
20:53
После Новой Каховки: ВСУ уничтожили еще один вражеский склад боеприпасов на Херсонщине
20:29
Разведка: по всей России ЧВК ищут наемников на войну с Украиной, завербованных заключенных отправляют в самые горячие точки
20:21
Около 30% россиян считают, что войну в Украине нужно "остановить как можно быстрее", - Медуза
19:58
"Мы вместе в трагедии, которая происходит в Украине": Зеленский встретился с министром обороны Польши Блащаком
19:30
Уничтожение базы оккупантов в Новой Каховке "самое большое из всех, которые мы видели до сих пор" в этой войне, - британский военный аналитик
18:51
ЕС планирует в октябре принять законодательство, которое позволит конфискацию российских активов
18:36
минфин
Минфин впервые повысил ставки доходности по военным облигациям
18:23
"Ждем хороших новостей". Резников побеседовал с главой минобороны Германии
18:21
Эксклюзив
Иранцы смогут передать более примитивные беспилотники, чем те, что есть на вооружении россиян, — военный эксперт Киричевский
18:13
Обновлено
Обстрел Россией Часового Яра: число погибших возросло до 41, спасены из-под завалов 9 человек
18:09
Эксклюзив
Волонтерка - это очень важно, так создается тело нации, - Иван Семесюк
18:09
Невинно фольклористичная и непринужденно утонченная. Украинская дизайнер создала коллекцию для Gucci
18:03
Эксклюзив
Германии нужна не турбина, а газ, но к России вопросов нет, - эксперт по энергетике Гончар
17:50
Оккупанты начали эксгумацию массового захоронения в Мариуполе, - Андрющенко
17:47
Закрытая статистика: имеют ли право украинцы знать всю правду о наших военных потерях?
17:46
Обновлено
Турция анонсировала 13 июля четырехстороннюю встречу по вывозу украинского зерна
17:43
Правительство подготовит законопроекты об экзамене для получения украинского гражданства
17:27
В Киеве задержан экс-депутат: требовал $10 тыс. за влияние на судью
17:26
В Сирии во время авиаудара США погиб лидер ИГИЛ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV