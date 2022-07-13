Бразильский клуб объявил о трансфере футболиста "Шахтера"

Об этом сообщает официальный twitter "Крузейро".

По информации Transfermarkt, "Крузейро" взял защитника "Шахтера" Маркиньоса Сиприано в годовую аренду. Детали перехода 23-летнего бразильца не сообщается.

Прошлый сезон Сиприано провел в аренде в швейцарском "Сьоне", где совершил 2 ассиста в 32 матчах чемпионата.

Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018-го из бразильского "Сан-Паулу" за 1 млн евро.

11 июля итальянец Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого "Шахтера".

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