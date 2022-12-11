Бразильский футболист "Шахтера" отказался возвращаться в Украину

Об этом сообщает Sport Witness .

По информации источника, Майкон уже сообщил руководству донецкого "Шахтера", что не хочет возвращаться в Украину.

"Коринтианс" заинтересован в сохранении Майкона, но не готов платить 7 млн евро за трансфер. В бразильском клубе рассматривают возможность продлить аренду еще на год.

На Майкона также претендует английский "Брайтон", возглавляемый экстренером "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Однако пока нет информации, готовы ли англичане купить бразильца этой зимой.

Аренда Майкона в "Коринтиансе" истекает 31 декабря. В этом сезоне хавбек провел 26 матчей и забил 2 гола.

16 ноября лидер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик заявил, что финансовые запросы "горняков" в 100 млн евро нереалистичны, и ставят "шлагбаум" для его трансфера в топчемпионат.

30 ноября защитник грузинского "Сабуртало" Георгий Гочолейшвили стал игроком донецкого "Шахтера".

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