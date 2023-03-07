Бразильский футболист ПСЖ Неймар выбыл к концу сезона
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар из-за травмы больше не сыграет в нынешнем сезоне
Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ .
Парижский клуб проинформировал, что Неймар травмировал голеностоп. Поэтому ему понадобится операция. После нее бразилец будет восстанавливаться около четырех месяцев. Таким образом он больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.
"Вернусь сильнее", - написал Неймар в Instagram.
В нынешнем сезоне 31-летний нападающий сыграл за ПСЖ 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
- 3 марта стало известно, что Неймар не поможет ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии".
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