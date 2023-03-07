Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ .

Парижский клуб проинформировал, что Неймар травмировал голеностоп. Поэтому ему понадобится операция. После нее бразилец будет восстанавливаться около четырех месяцев. Таким образом он больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

"Вернусь сильнее", - написал Неймар в Instagram.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий сыграл за ПСЖ 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.