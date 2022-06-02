Бразильский футболист Пеле призвал Путина остановить "злостное" вторжение в Украину
Легенда бразильского футбола Пеле публично призвал президента России Владимира Путина прекратить его "злостное" и "неоправданное" вторжение в Украину за несколько минут до того, как сборная Украины сыграла в отборочном матче чемпионата мира
Об этом пишет Reuters со ссылкой на публикацию футболиста в Instagram.
"Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность сделать призыв: остановите это вторжение. Нет ни одного аргумента, который бы оправдал насилие. Этот конфликт является злым, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучения", – сказал Пеле в заявлении , опубликованный в instagram.
Reuters сообщает, что последний раз Пеле и Путин встречались в Москве в 2017 году во время Кубка конфедераций, чемпионата, состоявшегося перед чемпионатом мира. Российский лидер назвал Пеле одним из своих любимых игроков.
"Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождавшимися длинным рукопожатием, я никогда не думал, что когда-нибудь мы будем так разделены, как сегодня", - написал Пеле.
- 1 июня в полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2022, сборная Украины победила Шотландию.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил команду за "два часа счастья, от которого мы отвыкли".
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