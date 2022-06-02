Об этом пишет Reuters со ссылкой на публикацию футболиста в Instagram.

"Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность сделать призыв: остановите это вторжение. Нет ни одного аргумента, который бы оправдал насилие. Этот конфликт является злым, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучения", – сказал Пеле в заявлении , опубликованный в instagram.

Reuters сообщает, что последний раз Пеле и Путин встречались в Москве в 2017 году во время Кубка конфедераций, чемпионата, состоявшегося перед чемпионатом мира. Российский лидер назвал Пеле одним из своих любимых игроков.

"Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождавшимися длинным рукопожатием, я никогда не думал, что когда-нибудь мы будем так разделены, как сегодня", - написал Пеле.

1 июня в полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2022, сборная Украины победила Шотландию.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил команду за "два часа счастья, от которого мы отвыкли".

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