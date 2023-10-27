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Бразильские ученые создали первую в мире вакцину от кокаиновой зависимости

27 октября, 2023 пятница
16:35
Наука

Ученые из Бразилии разработали вакцину для лечения зависимости кокаина и крека, которая блокирует доступ наркотиков к мозгу. Вакцина уже прошла успешные тестирования на животных и сейчас переходят к испытаниям на людях

Об этом сообщает Science Alert.

Ученые из Бразилии объявили о разработке нового инновационного метода лечения зависимости от кокаина и крека – вакцины.

Тестовая вакцина под названием Calixcoca, которая показала многообещающие результаты в испытаниях на животных, вызывает иммунный ответ, блокирующий попадание кокаина и крека в мозг, что, как надеются исследователи, поможет пользователям разорвать круг зависимости.

Проще говоря, наркоманы не будут больше получать кайфа от наркотиков.

Если препарат получит одобрение регуляторных органов, это будет первый случай лечения кокаиновой зависимости с помощью вакцины, говорит психиатр Фредерико Гарсия, координатор команды, разработавшей препарат в Федеральном университете штата Минас-Жерайс.

На прошлой неделе проект получил главный приз – 530 000 долларов США – на премии Euro Health Innovation Awards для латиноамериканской медицины, спонсором которой выступила фармацевтическая компания Eurofarma.

Вакцина работает, стимулируя иммунную систему пациентов вырабатывать антитела, которые связываются с молекулами кокаина в крови, делая их слишком большими, чтобы пройти в мезолимбическую систему мозга, или "центр вознаграждения", где наркотик обычно стимулирует высокий уровень дофамина, что вызывает удовольствие.

Исследователи обнаружили, что вакцина также защищает плоды крыс от кокаина, что позволяет предположить, что ее можно использовать у людей для защиты нерожденных детей беременных наркозависимых женщин.

В настоящее время вакцина находится на завершающей стадии испытаний: тестирование на людях.

По словам исследователя, Calixcoca может стать важным инструментом, который поможет пациентам на критических этапах выздоровления, например, когда они выходят из реабилитации.

Учитывая ставки, ожидания относительно вакцины очень высоки. Более 3 тысяч человек связались с командой Гарсии, чтобы согласиться принять участие в клинических испытаниях.

  • Фруктоза может вызвать ожирение, стимулируя потребление более жирной пищи. Исследователи из университета Колорадо в Аншуке разработали гипотезу выживания фруктозы, объясняющую связь между разными факторами ожирения.

Здоровье
Бразилия
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